روسيا.. بدء التصويت في انتخابات الرئاسة وبوتين على أعتاب ولايته الخامسة

بدأ المواطنون الروس التوافد على مراكز الاقتراع في روسيا اليوم الجمعة، للتصويت في انتخابات الرئاسة، المتوقع أن تمدد حكم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين ست سنوات أخرى؛ فتمنحه ولاية خامسة في سدة الحكم بالكرملين.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت 3 أيام، ويحق لأكثر من 114 مليون روسي التصويت، بما في ذلك ما تسميه موسكو “الأراضي الجديدة”، وهي أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية بشكل جزئيًّا وتزعم أنها جزء من روسيا، في حين ترفض أوكرانيا ذلك وتقول إن تنظيم الانتخابات هناك غير قانوني.

ويهيمن بوتين على المشهد السياسي في روسيا، رغم مرور عامين على الحرب في أوكرانيا وما تبع ذلك من عقوبات دولية، ولا يشكل أي من المرشحين الثلاثة الآخرين أي تحدٍّ يذكر لسيّد الكرملين الحالي.

فوز مضمون

ويتنافس بوتين مع الشيوعي نيكولاي خاريتونوف، وليونيد سلوتسكي زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي، وفلاديسلاف دافانكوف من حزب الشعب الجديد، بعدما منعت اللجنة الانتخابية ترشّح اثنين من المناهضين للحرب في أوكرانيا بسبب وجود “مخالفات في أوراق الترشح”.

ويقول الكرملين إن بوتين، الذي يتولى السلطة رئيسًا للبلاد ورئيسًا للوزراء منذ عام 1999، سيفوز لأنه يحظى بدعم من جميع فئات المجتمع من أجل إنقاذ روسيا من فوضى ما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والتصدي للغرب.

أما أنصار أليكسي نافالني، السياسي المعارض الأبرز في روسيا، الذي مات فجأة في منفاه بسجن بالقطب الشمالي الشهر الماضي، فقد وصفوا الانتخابات بأنها صورية ودعوا الناس في أنحاء روسيا إلى الاحتجاج في كل مناطق مراكز الاقتراع الإحدى عشرة في البلاد.