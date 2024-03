على خطى أوروبا وكندا.. أستراليا تستأنف تمويل الأونروا لإغاثة غزة من مجاعتها

أعلنت أستراليا، اليوم الجمعة، أنها ستستأنف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).

وفور القرار، كشفت حكومة كانبرا أنها ستفرج عن تمويل يبلغ نحو 4 ملايين دولار أمريكي، كان قد تم تعليقه مؤقتا بعد مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفي الأونروا متورطون في عملية طوفان الأقصى للمقاومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن “الأونروا ليست منظمة إرهابية، بعد استشارة ومراجعة لجنة الأمن القومي هذا الأسبوع، وأستراليا ستوقف تعليق مساهمتها في الأونروا”.

وأفاد بيان مشترك لوزراء الخارجية والدفاع والتنمية الدولية أنه “من خلال استئناف التمويل، والمساعدة الإضافية المقدمة، تستجيب أستراليا للوضع الإنساني الخطير في غزة الذي يزداد سوءا”.

وجاء في البيان، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن “أستراليا تضع اللمسات النهائية على اتفاقية تمويل محدثة ستتضمن شروطا صارمة مثل ضمانات حياد موظفي الأونروا والثقة في سلاسل التوريد”.

وتابع أن “الأونروا هي الوحيدة التي تمتلك البنية التحتية لتلقي وتوزيع المساعدات بالحجم المطلوب الآن في غزة، لكن المساعدات لا يمكن أن تصل إلى السكان المدنيين على نطاق واسع إلا إذا سمحت إسرائيل لها بالدخول إلى غزة”، وناشد البيان إسرائيل السماح بإدخال كافة المساعدات الممكنة.

Thank you #Australia for joining donor countries who have maintained/increased their funding and those who have recently announced their contribution to @UNRWA at this critical time in #Gaza and the region.

Your support is testament to your commitment to humanitarian principles…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 15, 2024