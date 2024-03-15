عمرو موسى: الفرقة سبب فشلنا جميعا في وقف ما يجري في غزة (فيديو)

قال عمرو موسى، السياسي المصري والأمين العام السابق للجامعة العربية، إن المشهد في غزة مشهد مؤلم ليس للعرب فقط بل للإنسانية جمعاء، وهو ما يجعل العالم كله يحتج على ما يحدث في غزة.

وأكد خلال لقاء على الجزيرة مباشر اليوم الجمعة، بشأن الموقفين العربي والدولي من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أن الفرقة سواء الفرقة العربية أو الفلسطينية هي التي أدت إلى هذا المشهد في غزة.

وقال موسى “نحن أمامنا قضية الآن هي خرق القانون الدولي ومذبحة للفلسطينيين في غزة واستعمار واحتلال عسكري”، مضيفا أنها “قضية واضحة ويجب أن نغضب بسببها”.

وأوضح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن ما يجري في غزة بكل هذا الحجم يمنع إقامة السلام، وأشار إلى أن ذلك هو أحد أهداف الحكومة الحالية في إسرائيل، وقال إنهم لا يريدون السلام.