“مشاركة للمسلمين”.. موسوعة غينيس تشارك أرقامها القياسية المرتبطة بشهر رمضان (فيديو)

أعاد حساب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، نشر لقطات مصورة لمجموعة من الأرقام القياسية المرتبطة بالإسلام، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وقال حساب الموسوعة في النص المرفق بالفيديو المنشور على منصة إنستغرام إنه مع دخول شهر الرحمة والطاعة شهر رمضان المبارك، بدأ أكثر من مليار ونصف مسلم الصيام، وبهذا أردنا مشاركتكم بعض الأرقام القياسية الرمضانية.

وأضاف الحساب أن الأرقام تنوعت في العالم، واختلفت بين أمورٍ صغيرة وبسيطة، وأخرى عملاقة وكبيرة، وسيتم اختيار أرقام من بين أكثر من 60 ألف رقم قياسي.

وبيّن الفيديو تنوع الأرقام القياسية بين أقدم وأكبر وأصغر نسخ من القرآن الكريم، وأظهر أقدم نسخة مكتوبة من القرآن الكريم، ويعود تاريخها إلى نحو 645م، وهي محفوظة في جامعة برمنغهام البريطانية.

وأوضحت الموسوعة أن النسخة تحتوي على أجزاء مكتوبة بالخط “الحجازي” وتم إخضاعها للكشف عن طريق الكربون المشع في جامعة أكسفورد لتحديد عمرها وتبين أنها تعود للقرن الأول من الإسلام بنسبة 94.5%.

وأظهر الفيديو رقما قياسيا آخر، لأصغر نسخة من القرآن الكريم، إذ يبلغ طولها 107 سم وعرضها 1.28 سم وسمكها 0.72 سم، وتم تسجيل هذا الرقم القياسي في مدينة جدة السعودية، وعُرضت النسخة في العاصمة المصرية القاهرة.

وعاد الفيديو ليشير إلى أكبر نسخة مطبوعة من القرآن الكريم، وتبلغ أبعادها 2 متر × 1.52 متر × 17 مترا، ويصل وزنها إلى 552.74 كيلوغراما، وتمت طباعتها بمشاركة 30 مختصا واستغرقت مجهودا دام 11 شهرا.

من جانب آخر، شاركت الموسوعة فيديو لتمكن جاسم محمد، وهو مسلم هندي، من توثيق رقم قياسي قبل عامين في ولاية كيرلا الهندية، لأطول نسخة من القرآن الكريم مكتوبة بخط اليد على ورقة ملفوفة.

وقال الحساب إن النسخة بلغ طولها 1106 أمتار، وهي أطول بضعف وثلث من برج خليفة أطول برج في العالم، وأضاف أنه حقق هذا الرقم نتيجة شغفه منذ زمن بفنون الخط والكتابة، وأنه جنّد نفسه لكسر الرقم القياسي.