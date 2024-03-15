وزير المالية السوداني: أرفض لقاء قائد الدعم السريع وقرار وقف الحرب مرتبط بأطراف خارجية (فيديو)

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في حكومة السودان جبريل إبراهيم إنه يرفض عقد أي لقاء مع قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأضاف إبراهيم في لقاء خاص مع المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أمس الخميس، أنه من الصعب أن يقبل الشعب السوداني وجود دور سياسي للدعم السريع في المستقبل، مؤكدا أن “قوات الدعم السريع فقدت كثيرا من قوامها وهناك بعض القبائل السودانية انقلبت على المتمردين”، على حد وصفه.

وأضاف إبراهيم أن الحرب الدائرة في السودان “هي حرب بين قوات الدعم السريع والشعب السوداني، لذلك لن يكون حل الأزمة مثل الأزمات السودانية السابقة”.

وشدد المسؤول السوداني على أن الجيش لم يرفض التفاوض وأن قوات الدعم السريع هي التي رفضت اتفاق جدة الذي يمهد لوقف القتال، على حد قوله.

وأوضح زعيم حركة العدل والمساواة أن الجيش السوداني الآن في أفضل حالاته لكن قرار إنهاء الحرب يحتاج وقتا وقد تكون أطراف خارجية شريكة في هذا القرار.

وقال إبراهيم “يجب أن يكون الجيش وحده من يملك السلاح. لكن دمج المليشيات الأخرى في القوات المسلحة يحتاج وقتا”، مشيرا إلى أن العمل جار لدمج حركة العدل والمساواة مع القوات المسلحة السودانية وأنها “تقاتل جنبا إلى جنب مع الجيش السوداني وهي تحت إمرة قائده”.

وأضاف أن مقاتلي الحركة متمركزون في دارفور و”سيتحركون لولايات أخرى لقتال الدعم السريع ولكن في الوقت المناسب”.

واتهم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قوات الدعم السريع “بسرقة 2.7 طن من الذهب و9 أطنان من الفضة بالإضافة إلى 350 مليون دولار من أموال الشعب السوداني”.