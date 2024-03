وسط أزمة الجوع.. أول سفينة مساعدات تصل إلى شواطئ غزة قادمة من قبرص (فيديو)

وصلت سفينة المساعدات “أوبن آرمز”، اليوم الجمعة، إلى قرب شواطئ مدينة غزة بعد 3 أيام من إبحارها من قبرص، وهي الأولى في محاولة لفتح ممر بحري لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وتحمل السفينة، التي تنظم مهمتها مؤسسة (ورلد سنترال كيتشن) الخيرية، نحو 200 طن من المساعدات لتوصيلها عبر رصيف للسفن يجري إعداده في غزة، ومن المتوقع أن تبحر سفينة ثانية قريبا.

وتظل التفاصيل المتاحة قليلة، عن كيفية توصيل المساعدات وتوزيعها -بمجرد أن تصبح جاهزة للتفريغ في غزة- في ظل العقبات الضخمة التي قالت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إنها تحول دون توصيل إمدادات الإغاثة إلى من هم بحاجة إليها.

وإذا نجح الطريق البحري الجديد، فقد يساعد على تخفيف أزمة الجوع في غزة، حيث يعاني الكثير من السكان من سوء التغذية، وأفادت المستشفيات في شمال القطاع الأكثر تضررا بوفاة أطفال من الجوع.

وقالت وكالات الإغاثة مرارا إن جلب المساعدات عن طريق البحر ومن خلال الإنزال الجوي لن يكون كافيا للتغلب على صعوبات الحصول على الإمدادات عن طريق البر.

WCK’s team in Cyprus is loading another boat with hundreds of tons of food bound for Gaza. The boat will be the second to set sail as part of the maritime corridor we’ve opened alongside international partners so Palestinians get as much support as possible.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/KkwUAmzQRL

— World Central Kitchen (@WCKitchen) March 14, 2024