جمهور الجزيرة مباشر: معركة الاحتلال هي مع الإنسان الفلسطيني (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الإنسان الفلسطيني، فأينما وجد كان في بنك أهدافه، مشيرين إلى أن غاية الاحتلال الأولى والأخيرة هي إبادة أهالي قطاع غزة.

وأكد مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن هناك خطة ممنهجة لدى الاحتلال لإبادة الشعب الفلسطيني، مطالبين بأن يكون هناك رادع عربي للاحتلال الإسرائيلي الذي تجاوز كافة الخطوط الحمراء.

وأوضح مشاركون آخرون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قصف بناية سكنية بعد تدمير حوالي 80% من مباني القطاع، يعرف جيدا أن الأشخاص الموجودين في هذه المباني هم أعداد كبيرة من النازحين أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنّين الذين يحتمون بها من الصواريخ والقنابل.

ودعوا الشعوب العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني في القدس والداخل المحتل إلى القيام بدورهم في إسناد أهل غزة وبذل أقصى جهد لدعمهم ووقف الحرب عنهم.