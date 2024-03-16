شاهد: لحظة استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل ومنع وصول الإسعاف إليه

استشهد مسلح فلسطيني، اليوم السبت، في البلدة القديمة بوسط الخليل، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه بشكل كثيف أثناء وجوده قرب المقبرة الإسلامية في منطقة “الكرنتينا”، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ووفق الصور المتداولة، تبادل المسلح الفلسطيني النار مع قوات الاحتلال وسط منطقة المقابر في “الكرنتينا” القريبة من الحي اليهودي في الخليل، قبل استشهاده.

وادعى جيش الاحتلال أن قواته في المنطقة “اشتبكت مع القتيل، بعدما أطلق النار باتجاه تجمع يهودي في مدينة الخليل”، ولم يعلن هوية الشهيد ولا تفاصيل عنه، ولم يفد عن تسجيل إصابات أخرى خلال الحادثة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مواطن في البلدة القديمة من الخليل، وعززت انتشارها بأحياء البلدة كافة، وأغلقت مداخل المدينة وبلدات قريبة منها.

وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتان، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصاعدا ممنهجا لهجمات القوات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات اقتحام يتخللها استخدام العنف المفرط ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن استشهاد 435 فلسطينيًا برصاص الاحتلال منذ ذلك التاريخ، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.