“لا مواليد بحجم طبيعي”.. مسؤول أممي: الواقع في غزة أسوأ مما أستطيع وصفه

أكد مسؤول في الأمم المتحدة أن الأطباء ما عادوا يرون مواليد بحجم طبيعي في غزة، وقال إن 180 امرأة يلدن يوميا في القطاع المدمر وهنّ يعانين الجوع والجفاف.

وقال دومينيك ألن مسؤول الأراضي الفلسطينية في صندوق الأمم المتحدة للسكان “شخصيا، غادرت غزة هذا الأسبوع وقد انتابني الخوف على مليون امرأة وفتاة في غزة، على 650 ألفا من الإناث في سنّ الإنجاب، وخصوصا على 180 امرأة يلدن كل يوم”.

🚨 Hunger, desperation and fear overshadow Gaza. @UNFPAPalestine Representative Dominic Allen shows “absolute catastrophe” at the only functioning maternity hospital in #Gaza city. @UNFPA —the @UN sexual and reproductive health agency—is taking action: https://t.co/ZUIn0Ek0JO pic.twitter.com/B2Ynpiuc3X

وتمكن دومينيك ألن مسؤول الأراضي الفلسطينية في صندوق الأمم المتحدة للسكان من زيارة مستشفيات لا تزال تقدم خدمات لرعاية الأمهات في شمال غزة، بعد أن استشهد أكثر من 31 ألف شخص منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي أمس الجمعة من القدس “يروي الأطباء أنهم ما عادوا يرون مواليد بحجم طبيعي، على العكس وفي شكل مأسوي، فإنهم يرون عددا أكبر من المواليد الذين يقضون بعد ولادتهم”.

Dominic Allen from @UNFPA explains that pregnant women are suffering from dehydration and malnutrition, babies are being born underweight, there are more complicated childbirths and obstetrics care, and more stillborn and neonatal deaths. pic.twitter.com/EQthGIX16A

— Saul Staniforth (@SaulStaniforth) March 10, 2024