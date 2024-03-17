“أشعر بالخجل من الحمار”.. شاب فلسطيني يصف ساخرا معاناة أهل غزة من قلة الطعام

وصف شاب فلسطيني من مدينة غزة قسوة الأوضاع المعيشية التي يواجهها بقولها بسخرية إنه “عندما ينظر إلى الحمار يشعر بالخجل لأن الناس أكلت ما يمكن أن يأكله من أعلاف”.

ومضى الشاب ساخرًا يصف للجزيرة مباشر ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في “سوق الصحابة” في غزة بقوله إن “البطاطس التي كانت تباع بسعر شيكل واحد للكيلو، تخطى سعرها الآن 120 شيكل، وعلبة الحليب التي كان ثمنها 20 شيكل ارتفعت الآن إلى 120”.

ووصفت سيدة فلسطينية الوضع في السوق بقولها “الظروف صعبة.. كل الأسعار ارتفعت.. لا نعرف ما الذي يمكن أن نشتريه لإطعام الأطفال؟.. كيلو الباذنجان بخمسين شيكل، والطحين بأربعين شيكل”.

وقال رجل آخر إنه يعتمد على جمع الأعشاب التي تنبت على مياه الأمطار لطبخها، نظرًا لأنه لا يملك مالًا ليشتري احتياجات أسرته من الطعام.

وحذرت الأمم المتحدة مؤخرًا من خطر المجاعة في غزة نتيجة قلة المساعدات التي يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخولها للقطاع.

وذكر عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم “الأونروا”، في لقاء مع الجزيرة مباشر السبت 16 مارس/آذار أن الأطفال في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية بشكل لا يوجد في أي مكان آخر في العالم.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت عن أكثر من 30 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 70 ألف جريح، ودمار هائل في البنية التحتية للقطاع.