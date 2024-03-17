بعد استوديو الأهرام.. حريق ضخم في مجمع البنوك بالتجمع الخامس شرق القاهرة (فيديو)

التهم حريق ضخم الطوابق العليا من مجمع تجاري (مول) شهير داخل مجمع البنوك بشارع التسعين في منطقة التجمع الخامس شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق.

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وأفادت بأن النيران اشتعلت في الطابق الأخير مما تسبب في تصاعد ألسنة اللهب والدخان، وفُرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المباني المجاورة.

وذكر موقع صحيفة (الأهرام) الحكومية أن قوات الحماية المدنية استعانت بـ6 سيارات إطفاء، لمحاولة إخماد حريق التهم الطوابق العليا من “مول” شهير داخل مجمع البنوك بمنطقة التجمع الخامس.

وأضافت أن غرفة عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى “مول” شهير بمجمع البنوك في شارع التسعين الشمالي، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده.

وأشارت إلى أن رجال الحماية المدنية يقومون بجهود مضنية لسرعة محاصرة ألسنة اللهب التي انتشرت بصورة كبيرة في نطاق الحريق.

يأتي حريق اليوم بعد يوم واحد من حريق استوديو الأهرام للتصوير السينمائي في حي العمرانية بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة.