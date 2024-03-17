“مسابقة العالم العربي الصغير” إلى أطفال غزة تحظى بتجاوب لافت من أبناء القطاع (شاهد)

أطلق مجموعة من العلماء والباحثين العرب مسابقة رمضانية في الثقافة العلمية والبحث العلمي، تحت عنوان (العالِم العربي الصغير) موجهة إلى أطفال غزة، بهدف دعمهم وإظهار مدى حبهم للعلم والمعرفة رغم قسوة الظروف والحرب التي يمرون بها.

وتقوم فكرة المسابقة التي يجري تنظيمها للعام الثالث على توجيه سؤال علمي يوميًّا، يخص إحدى نظريات التخصصات المختلفة مثل الفيزياء والرياضيات والكيمياء وغيرها، على أن تُقدَّم الإجابات في ملخص يُعرَض شفهيًّا عبر مقطع فيديو.

ويفوز صاحب المرتبة الأولى في هذه المسابقة الرمضانية بـ500 دولار، وصاحب المرتبة الثانية بـ400 دولار، في حين ينال صاحب المرتبة الثالثة 350 دولارًا، فضلًا عن عدد من الجوائز المختلفة لكل المشاركين.

ويطرح الأسئلة هذا العام مجموعة من العلماء وأساتذة الجامعات بالعالم في تخصصات مختلفة، وبلغ عدد العلماء المشاركين 36 أستاذًا، من بينهم الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء المصري بوكالة (ناسا) الأمريكية.

من جانبه، حيّا الدكتور محمود حجازي، استشاري الفيزياء الطبية لعلاج الأورام بالإشعاع وأحد القائمين على المسابقة، تفاعل الكثير من أطفال القطاع مع المسابقة، مؤكدًا أن مشاركاتهم رغم الظروف التي يمرون بها، تبعث على الأمل بشكل كبير.

واستعرض حجازي، عبر الجزيرة مباشر، جانبًا من مشاركات الأطفال في غزة وإجاباتهم عن أسئلة المسابقة، مشيدًا بالمستوى العلمي الذي يتمتعون به رغم ضعف الإمكانات التعليمية جراء الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات عديدة.

يُذكر أن شاشة الجزيرة مباشر تتبني مسابقة (العالم العربي الصغير)، وتخصص يوميًّا مساحة لنشر إجابات أطفال غزة وتعقيب العلماء عليها.