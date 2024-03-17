مغني راب أمريكي شهير يعلن اعتناقه الإسلام (شاهد)

أعلن مغني الراب والمنتج الأمريكي الشهير، ليل جون، اعتناقه الإسلام وذلك في أحد مساجد ولاية كاليفورنيا، ليصبح ثاني أمريكي بين المشاهير دخولًا في الإسلام خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الحالي، بعد الناشط والكاتب شون كينغ.

وفي مقطع “فيديو” تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر مغني الراب الأمريكي وهو ينطق الشهادتين باللغتين العربية والإنجليزية.

ووجّه جون رسالة شكر لمتابعيه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي قائلًا “الحمد لله.. أشكركم جزيلًا إخوتي وأخواتي على تدفق الحب والإيجابية”.

وولد مغني الراب الأمريكي عام 1972 بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، واسمه الحقيقي جوناثان إتش سميث، وهو معروف بدوره الرائد في تقديم هذا النوع الفرعي من موسيقى (الهيب هوب) في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

وحاز جون على جائزة (الغرامي) عام 2015، ويعد أبرز الشخصيات في الموسيقى والثقافة الشعبية على حد سواء، حيث قدم عروضه أمام مئات الآلاف من المعجبين، مع أفروجاك وستيف أوكي وسيدني سامسون في مهرجان “ألترا ميوزك Ultra Music“.

ومؤخرًا، أطلق ليل جون الذي يحظى بمتابعة أكثر من مليون مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي والمعروف باهتمامه بالمعتقدات الباطنية ألبومه التأملي، ولاقى اهتمامًا كبيرًا.