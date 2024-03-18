“البازين” وجبة لا تطهوها النساء.. تعرف على عادة أهل تاجوراء الليبية في رمضان (فيديو)

في قلب منطقة تاجوراء الشرقية بالعاصمة الليبية طرابلس، تتجلى روح التضامن والعطاء بشكل لافت خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتجمع الأهالي لتوزيع وجبات الإفطار المجانية على العائلات المحتاجة والمارة قبيل أذان المغرب.

بداية يصف رمضان النوري أجواء توزيع وجبات الإفطار قائلا “يشارك في إعداد هذه الوجبات أعداد كبيرة من المتطوعين من أبناء المنطقة حيث يجتمعون يوميًّا لتجهيز الطعام على الحطب، في جوٍّ من الحماس والتعاون”.

وأضاف النوري الذي يقوم بعملية توزيع الوجبات برفقة آخرين “إعداد وجبة البازين من عاداتنا وتقاليدنا توارثناها عن آبائنا وأمهاتنا، حيث كانت النساء هن من بدأن هذا العمل منذ القدم، ومن ثم أصبح الرجال هم من يعدونها ويقومون بتوزيعها، والكل بإمكانه الحصول على هذه الوجبة وتناولها”.

وتعد وجبة “البازين” الليبية الشهيرة بمكوناتها الشعبية من الدقيق والفول واللحم، الطبق الأساسي الذي يعتمده أهالي منطقة تاجوراء لإطعام الصائمين خلال شهر رمضان الكريم.

وتابع النوري “نوزع ما يزيد عن 400 وجبة يوميًّا من البازين، وأهل الخير والإحسان هم من يقومون بتوفير المواد كل بحسب إمكانياته واستطاعته، وبعد تجهيز الوجبات يتجمع الناس قبيل أذان المغرب مع صحونهم ليستلم كل منهم حصته”.

وتتوارث الأجيال في منطقة تاجوراء هذه العادة الخيرية، ويعدونها جزءًا أساسيًّا من روتينهم اليومي في شهر رمضان.