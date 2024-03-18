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“بوسولي إياه”.. مشهد مؤثر لأب فلسطيني يودع ابنه الرضيع بمكالمة فيديو بعد استشهاده

(الجزيرة مباشر)
(الجزيرة مباشر)
18/3/2024-|آخر تحديث: 18/3/202411:57 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

في مشهد مؤثر ودع أب فلسطيني مغترب، طفله الشهيد عبر مكالمة فيديو، بعد أن حُرم من الاجتماع بعائلته جراء إغلاق المعابر مع قطاع غزة.

وظهر أحد أقارب الأب وهو يقول له عبر الهاتف “هاي إخوانك معي بسمعوك قاعدين، وهاي ابنك الصغير الله يرحمه، انولد وأنت مش موجود وراح وأنت مش موجود”؛ ليجيبه الأب المكلوم معلقا “عريس بالجنة”.

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ودعا له رفيقه أن يلهمه الله الصبر، ليطلب منه الأب بنبرة حزينة أن يقبّله نيابة عنه قائلا “بوس لي إياه يا عمر.. بوسولي إياه”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

المصدر : الجزيرة مباشر