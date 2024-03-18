ترمب يغير موقفه من الحرب على غزة ويوجه رسالة إلى نتنياهو.. ماذا قال؟ (فيديو)

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إنهاء الحرب في غزة بسرعة، وذلك خلال مقابلة مع برنامج “ميديا باز” على قناة فوكس نيوز.

وتأتي تعليقات ترمب في المقابلة التي تم بثها أمس الأحد، في أعقاب دعوات وجهها يوم الجمعة خلال مقابلة مع مذيع برنامج “فوكس آند فريندز” على قناة “فوكس نيوز” بريان كيلميد، بأن على إسرائيل “إنهاء المشكلة”.

ونقل موقع أكسيوس عن ترمب قوله يوم الجمعة “لقد حدث غزو مروع. وبالمناسبة، لو كنت رئيسا لما حدث هذا أبدا”. ولم يتحدث ترمب أمس الأحد، عن الأسرى أو أي شروط أخرى سيدعمها للتوسط في وقف إطلاق النار.

وقال ترمب، ردا على سؤال من مقدم برنامج “ميديا باز” هوارد كورتز حول ما الذي يمكن أن يقوله لنتنياهو بشأن الحرب في غزة: “عليك الانتهاء من الأمر، والقيام بذلك بسرعة، والعودة إلى عالم السلام. نحن بحاجة إلى السلام في العالم، ونحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط”.

وقال موقع أكسيوس إن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ترمب إلى إنهاء الحرب في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.