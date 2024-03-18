سرايا القدس تستهدف تمركزا لجنود الاحتلال بصاروخ “مالوتكا” وسط غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطعا مصورا لاستهداف تمركز لجنود جيش الاحتلال، شرقي المحافظة الوسطى في قطاع غزة، بصاروخ “مالوتكا” وقذائف الهاون.

وأظهر المقطع أحد عناصر “سرايا القدس” أثناء تجهيزه للصاروخ ومن ثم توجيهه صوب الجنود الإسرائيليين مصحوبا بصيحات التكبير فيما أخذ أحدهم يدعو ربه قائلا “اللهم سدد”.

كما أظهر المقطع تدخل الطيران المروحي التابع للجيش الإسرائيلي من أجل توفير غطاء لنقل جنوده الذين سقطوا بين قتيل وجريح عقب الاستهداف.

وبدأ صاروخ “مالوتكا” الروسي المضاد للدبابات مسيرته مطلع السبعينيات من القرن الماضي بتدمير دبابات М48А3 Patton III الأمريكية في فيتنام، ولا يزال بين أفضل مضادات الدروع بعد تطويره.

وأعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الإثنين، مقتل أحد جنوده في معركة شمالي قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الجندي هو الرقيب ماتان فينوجرادوف (20 عاما) التابع للكتيبة 932 في ناحال، وهو من القدس.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب إلى 593 جنديا، منهم 250 جنديا قتلوا منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة.