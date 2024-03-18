شهداء وجرحى إثر اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء (فيديو)

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف وتحليق لطائرات مسيرة، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، بأن دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل مفاجئ تحت غطاء ناري كثيف في مناطق غربي مدينة غزة وحاصرت مجمع الشفاء الطبي، الذي يضم آلاف النازحين والمرضى والجرحى، واستهدفت أجزاء منه بالقذائف المدفعية والطائرات المسيرة.

وذكرت المصادر، أن عددا من النازحين تمكنوا من مغادرة المستشفى قبل أن تقتحمه القوات الإسرائيلية وتطلق النار بداخله، وأشارت إلى أن استهداف المستشفى من القوات الإسرائيلية وإطلاق النار بداخله أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من النازحين، فيما لا تزال جثث الشهداء في باحات المستشفى والطرقات المحيطة به.

عاجل | مصادر للجزيرة مباشر: اشتعال النيران في مبنى الجراحات التخصصية بـ #مجمع_الشفاء جراء القــصف الإسرائيلي pic.twitter.com/cjXQC6I9SC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 18, 2024

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مجمع الشفاء الطبي بالدبابات والجنود المدججين بالأسلحة وبالطائرات المُسيرة، منذ ساعات الفجر الأولى.

وأضاف المكتب، في بيان، أن القوات الإسرائيلية “أطلقت النار داخل المستشفى مما أثار الخوف والذعر بين الجرحى والمرضى والنازحين، وهذا يهدد حياة الآلاف من المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي، في جريمة حرب تضاف إلى السجل الأسود لجيش الاحتلال الذي مازال يرتكب الجرائم والمجازر المختلفة”.

واعتبر أن اقتحام المستشفى وإطلاق النار بداخله “جريمة حرب تؤكد النية المبيتة للاحتلال بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات”.

وبدورها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “جيش الاحتلال ارتكب هذا الفجر جريمة جديدة عبر عدوانه على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة والمنطقة المحيطة به وذلك باستهداف مباني المستشفى بشكل مباشر دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين”.

وأضافت في بيان، أن “جرائم الاحتلال وحرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا وكل مكونات الحياة في غزة، لن تصنع لـ(رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو وجيشه أي صورة انتصار. إنما هي تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل”.

وختمت بيانها بمطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الأممية المعنية بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم لحماية ما تبقى من منشآت طبية في القطاع، وتوثيق جرائم الصهاينة ضد القطاع الطبي، المحمي بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

كما ناشدت وزارة الصحة في غزة، كافة المؤسسات الأممية إيقاف المجزرة الإسرائيلية الجارية ضد المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي.

وذكرت الوزارة أن حريقا نشب على بوابة المجمع وأن هناك حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى وقطع للاتصالات. وأضافت أن النازحين محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ بمبني 8.

وأشارت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى مع عدم القدرة على إنقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي منذ بداية الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث اقتحمته للمرة الأولى في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل. وحينها انسحبت القوات الإسرائيلية من المستشفى في 24 نوفمبر، بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه وأجهزة ومعدات طبية إضافة لمولد الكهرباء بالمستشفى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.