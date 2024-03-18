نتنياهو يرفض دعوة زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ لانتخابات جديدة في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة “سي.إن.إن”، اليوم الأحد، إن تعليقات زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، التي حث فيها على إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، “غير ملائمة على الإطلاق”.

وأضاف نتنياهو خلال مقابلته مع “سي.إن.إن”: “أعتقد أن ما قاله غير مناسب تمامًا. من غير الملائم الذهاب إلى ديمقراطية شقيقة، ومحاولة استبدال القيادة المنتخبة هناك”.

وكان شومر قد دعا في خطاب ألقاه في المجلس يوم الخميس 14 مارس/آذار إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، ووصف نتنياهو بأنه “عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط”.

وقال شومر إن نتنياهو “قد ضل طريقه بأن أعطى الأولوية لنجاته سياسيًا على تحقيق أفضل المصالح لإسرائيل”.

وأشار شومر إلى أن رفض إسرائيل حل الدولتين سيكون “خطأ فادحًا”، وحث المفاوضين في الصراع بين إسرائيل وغزة على بذل كل ما في وسعهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير الأسرى، وإدخال المساعدات إلى غزة.

يشار إلى أن شومر هو أرفع مسؤول أمريكي يهودي منتخب، وهو داعم قوي لإسرائيل منذ فترة طويلة.

انتقادات دولية لإسرائيل

وعكس خطاب شومر الإحباط المتزايد في واشنطن تجاه نتنياهو، وإدارته للحرب في غزة، وعدم السماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع.

وتصاعدت الانتقادات الدولية للدعم الأمريكي لإسرائيل بسبب الحصيلة الكبيرة للضحايا من المدنيين، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفاقم أزمة نقص الغذاء في قطاع غزة، بحيث صار على حافة المجاعة، كما حذرت منظمات الأمم المتحدة.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة 15 مارس/آذار إن تعليقات شومر تعكس مخاوف العديد من الأمريكيين، واصفًا التصريحات بأنها “خطاب جيد”.

كما قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأحد، إن بايدن يرى أن الأمر متروك لإسرائيل لاتخاذ قراراتها المتعلقة بسياستها الداخلية.

وأضاف كيربي لبرنامج “فوكس نيوز صنداي”: “نحترم سيادة الشعب الإسرائيلي.. الرئيس يرى أن الأمر متروك للشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية لتحديد ما إذا كانت ستجرى انتخابات جديدة وموعد ذلك”.

“بدء نقاش حول إسرائيل”

وقال مكتب شومر في بيان أصدره ردًا على مقابلة نتنياهو مع شبكة “سي.إن.إن”: “إنه أمر جيد أن نرى بدء نقاش جاد الآن بخصوص سبل ضمان أمن إسرائيل وازدهارها في المستقبل بمجرد هزيمة حماس”.

كما انتقد شومر أيضًا الفلسطينيين الذين يؤيدون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقال كذلك إن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يتنحى.

وأشار شومر أيضًا إلى إمكان استخدام واشنطن نفوذها إذا لم تغير إسرائيل مسارها، ومع ذلك لم يذهب إلى حد اقتراح خطوة، يدافع عنها بعض الديمقراطيين، وهي تقديم تشريع ينص على أن يكون تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة شرطًا لكي تقدم الولايات المتحدة أسلحة لإسرائيل.

وعلى الجانب الآخر، انتقد عضو “الكونجرس” عن الحزب الجمهوري مايكل مكول، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خطاب شومر عن نتنياهو.

وقال مكول لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) “لا تتحدث عن الإطاحة بحكومة في (دولة) ديمقراطية”، واصفًا تصريحات شومر بأنها “غير ملائمة على الإطلاق” و”محرجة”.

وفي إسرائيل عبّر نتنياهو، اليوم الأحد، عن رفضه للضغوط الدولية، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيتوغل في رفح، بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب، وحث حلفاء إسرائيل نتنياهو أكثر من مرة على عدم شن هجوم على رفح، التي نزح إليها نحو مليون ونصف المليون من أهل غزة، دون وجود خطة لحماية المدنيين.

وشرد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة سكان القطاع كلهم تقريبًا، وعددهم 2.3 مليون نسمة، كما جعلهم على شفا المجاعة، وسوّى أكثر مباني القطاع بالأرض.

كما أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة عن أكثر من 30 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، وأكثر من 70 ألف جريح.