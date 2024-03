المبعوث الأمريكي الخاص يؤكد الحرص على الوصول إلى سلام دائم بالسودان

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو حرص بلاده على إسراع الخطى من أجل الوصول إلى سلام دائم خلال جولته الإقليمية الحالية لأجل استئناف المفاوضات للوصول إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي.

والتقى المبعوث الأمريكي الذي جرى تعيينه في الآونة الأخيرة، أمس الاثنين، نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجدد المبعوث خلال اللقاء تأكيد حرص بلاده على إسراع الخطى من أجل الوصول إلى سلام دائم خلال جولة إقليمية تهدف لاستئناف المفاوضات للوصول إلى وقف إطلاق النار وسلمي ينهي الكارثة الإنسانية في السودان.

وقالت مريم الصادق المهدي في منشور على منصة إكس، إن اللقاء ناقش الأوضاع في السودان وتنسيق الجهود لإيقاف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والدور الذي يجب أن تقوم به القوى السياسية المدنية في إحلال السلام الدائم بالسودان.

What an honor to meet with Sudanese youth – their energy and creativity has reimagined how humanitarian aid can reach even families in war zones. I will be fueled by their determination not just to end this war but to build the Sudan their people deserve. pic.twitter.com/FqvF5r3UXD

