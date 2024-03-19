المبعوث الأمريكي الخاص يؤكد الحرص على الوصول إلى سلام دائم بالسودان

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو حرص بلاده على إسراع الخطى من أجل الوصول إلى سلام دائم خلال جولته الإقليمية الحالية لأجل استئناف المفاوضات للوصول إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي.

والتقى المبعوث الأمريكي الذي جرى تعيينه في الآونة الأخيرة، أمس الاثنين، نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير بالعاصمة المصرية القاهرة.

المبعوث الخاص الأمريكي للسودان توم بيريليو يلتقي بعدد من قيادات العمل العام في السودان ******* ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقوم بها فيما يخص الشأن السوداني، التقى نهار اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريليو بوفد ضم كلٌ من الدكتورة مريم… pic.twitter.com/RRiWp1BMji — الدكتورة مريم المنصورة المهدي (@AlmansouraMedia) March 18, 2024

وجدد المبعوث خلال اللقاء تأكيد حرص بلاده على إسراع الخطى من أجل الوصول إلى سلام دائم خلال جولة إقليمية تهدف لاستئناف المفاوضات للوصول إلى وقف إطلاق النار وسلمي ينهي الكارثة الإنسانية في السودان.

وقالت مريم الصادق المهدي في منشور على منصة إكس، إن اللقاء ناقش الأوضاع في السودان وتنسيق الجهود لإيقاف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والدور الذي يجب أن تقوم به القوى السياسية المدنية في إحلال السلام الدائم بالسودان.

What an honor to meet with Sudanese youth – their energy and creativity has reimagined how humanitarian aid can reach even families in war zones. I will be fueled by their determination not just to end this war but to build the Sudan their people deserve. pic.twitter.com/FqvF5r3UXD — U.S. Special Envoy for Sudan Tom Perriello (@USSESudan) March 13, 2024

اشتباكات عنيفة

يأتي ذلك في وقت استمر فيه القتال بين الجيش والدعم السريع بعدة مدن، حيث توسعت أمس الاثنين، الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية لتشمل بجانب العاصمة الخرطوم، مدن الفاشر وبابنوسة بولاية غرب كردفان.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن أعمدة الدخان تصاعدت من محيط سلاح الإشارة التابع للجيش بالخرطوم بحري شمالي العاصمة جراء اشتباكات عنيفة بين الطرفين، حيث يحاول الدعم السريع السيطرة على المقر ويحاول الجيش صد الهجوم.

وفي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان أفاد شهود عيان الجزيرة مباشر بأن مقاتلات حربية تابعة للجيش أغارت على مواقع للدعم السريع شمال شرق المدينة، وسُمعت أصوات المضادات الأرضية التابعة للدعم وهي تحاول التصدي للغارة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الجيش سيطرته على أجزاء واسعة من مدينة أم درمان، وقال الجيش السوداني في بيانات منفصلة إن قواته “صدت هجوما على سلاح الإشارة وكبدت العدو (الدعم السريع) خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.