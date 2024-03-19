بالرصاص والعبوات المتفجرة.. كتائب شهداء الأقصى تشتبك مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وقالت كتائب شهداء الأقصى، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع تلك القوة المقتحمة، بالرصاص والعبوات المتفجرة.

وأفادت مصادر محلية الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، وقالت إن الاحتلال اقتحم قرية زواتا غرب نابلس وداهم بناية سكنية خلال عملية الاقتحام.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من دوريات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة من أحد الحواجز، وسط إطلاق كثيف للرصاص وانتشرت بشكل مكثف في المحيط.

اشتباكات عنيفة.

من جانبها أكدت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة بالرصاص والعبوات المتفجرة.

وقالت في بيان “صوت الرصاص أبو البيان بلاغةً وأشد إفصاحًا وأقوم قيلا، حي على الجهاد، حي على الجهاد، يخوض مقاتلونا الآن اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني المقتحمة لمخيم بلاطة بالرصاص والعبوات المتفجرة، هذا بياننا”.

شاهد | جانب من الخراب الذّي أحدثته قوات الاحتلال عقب اقتحام منزل المواطن محمود قواريق في بلدة عورتا جنوب نابلس pic.twitter.com/0A6fIidJNW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 19, 2024

وبيّن مقطع فيديو جرى تداوله، لحظة استهداف جرافة من قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، وأظهر الفيديو كتلة من اللهب وصوت انفجار قوي.

وبالتوازي مع حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد هجوم مباغت من حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحامات ومداهمات عنيفة لبلدات في الضفة الغربية المحتلة.