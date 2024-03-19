بلينكن: ما زلنا نواجه وضعا مروعا في غزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن جميع سكان غزة يعانون من “مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحادّ”، مشددا على الضرورة الملحة لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وخلال مؤتمر صحفي في الفلبين حيث يجري زيارة رسمية، وصف بلينكن الوضع في غزة بالكارثي، قائلا: “ما زلنا نواجه وضعا إنسانيا مروعا للأطفال والنساء والرجال في غزة”.

ومضى مؤكدا: “بحسب أكثر المعايير الموثوق بها، يعاني 100% من سكان غزة من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شعب بأكمله على هذا النحو”.

وطالب بلينكن إسرائيل بضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أنه أكد لإسرائيل ضرورة أن يكون لديها “خطة لغزة”، دون أن يبدي مزيدا من التفاصيل.

وأشار إلى أن رحلته المقبلة إلى الشرق الأوسط لها أهداف عدة، منها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن، فضلا عن “مناقشة الأساس السليم لسلام إقليمي دائم”، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

أزمة المجاعة والهدنة

وتأتي تصريحات بلينكن عشية زيارة للشرق الأوسط، تشمل هذه المرة السعودية ومصر، لمناقشة جهود التوصل لوقف لإطلاق النار وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي تقييم للأمن الغذائي نشرته وكالات متخصصة في الأمم المتحدة الاثنين، حذرت الهيئة الدولية من وضع غذائي “كارثي” لنصف سكان القطاع ومن مجاعة “وشيكة”، بحلول نهاية شهر مايو/أيار المقبل إلا إذا تم وقف فوري للأعمال العدائية وتزويد القطاع بشكل متواصل بالإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية.

ودعا منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات من دون قيود إلى القطاع المحاصر قائلا إن “الوقت يداهم”.