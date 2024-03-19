“خلّو الدنيا لأهل الدنيا”.. مشهد مؤثر لفلسطينية عقب خروجها من تحت أنقاض منزلها بغزة

نشر صحفي فلسطيني مقطع فيديو مؤثرًا، يوثق كلمات صمود لامرأة فلسطينية خرجت من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف إسرائيلي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المرأة “اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، احنا ناس مش بتاعين دنيا، احنا بتاعين آخرة، احنا إلنا الجنة وخلو الدنيا لأهل الدنيا”.

بعد خروجها من تحت الأنقاض: "احنا لنا الجنة وخلو الدنيا لأهل الدنيا" https://t.co/i8Ui5TshbA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 18, 2024

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، بعدما خلفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.