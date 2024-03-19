شركة ملابس شهيرة تغضب اللوبي الإسرائيلي في فرنسا بسبب “ألوان فلسطين”

أثارت شركة فرنسية للملابس، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب قميص عليه شعار بألوان العلم الفلسطيني.

وتداول نشطاء صورا لقميص أبيض طرحته لويس فيتون مزين بعقد على رقبته، وعلى جيبه كُتبت “أل في” بنفس الشكل الذي يرمز لفلسطين مع ألوان العلم الفلسطيني الأحمر والأخضر والأسود.

وتم طرح القميص للبيع على موقع دار الأزياء الراقية بسعر 705 دولارات وكتب على وصفه “يتميز هذا القميص بأسلوبه العصري مع تفاصيل رسومية مميزة من مجموعة الموسم. يتميز بقصّة مستقيمة كلاسيكية، مما يجعله مريحًا وسهل الارتداء في الحياة اليومية”.

وأثار القميص غضب واحتجاج عدد من نشطاء اليمين المتطرف وآخرين يعدّون وجوها بارزة للدعاية الصهيونية في فرنسا، فطالبوا الشركة بتوضيح نيتها وراء ذلك.

Un T-shirt ⁦@LouisVuitton⁩ aux couleurs de la Palestine ? Fashion faux pas ou soutien officiel? Existe-t-il un autre modèle en hommage aux otages israéliens du Hamas? Il ne suffirait que de 134 modèles. ⁦@ddforces⁩ #SEULSMAISENSEMBLE https://t.co/2gOONcfB2Q — Frank Tapiro (@ftapiro) March 17, 2024

وكتب الشرطي والناشط اليميني المتطرف برونو أتال عبر حسابه على إكس “العالم العربي سيستمر في الشراء من لويس فيتون وحده العالم الحر من سيقاطعهم”.

Le monde arabe continuera d’acheter @LouisVuitton, le monde libre n’achètera plus.

Le pognon fait oublier le pogrom. https://t.co/6dqYxEwOeX — Bruno Attal (@Bruno_Attal_) March 17, 2024

واحتج المسؤول عن منظمة “إلينت فرانس” المختصة بتعزيز العلاقات بين إسرائيل وأوروبا أرييه بن سمحون قائلا “هل تعلمون أن المثلث على شكل شريحة بطيخ هو رمز مؤيدي حركة حماس الإسلامية والإرهابية؟ ربما لا تعرفون ألوان علم دولة فلسطين غير المعترف بها، التي أصبحت راية إبادة اليهود وتدمير إسرائيل من النهر إلى البحر”.

Peut-être que chez @LouisVuitton on ne sait pas que le triangle en forme de tranche de pastèque 🍉 est le symbole de ralliement des soutiens du #Hamas islamiste et terroriste ? Peut-être que vous ignorez les couleurs du drapeau du non état de Palestine 🇵🇸 devenu l’étendard du… pic.twitter.com/hOCcT8otqs — Arié Bensemhoun (@ariebens) March 17, 2024

بالمقابل دافع آخرون عن لويس فيتون واعتبروا قميصها الجديد جميلا لأنه يحمل ألوان فلسطين حتى ولو لم تصرح الشركة بذلك. إلا أن الأمر يستحق فعلا اقتناءه فقط لهذا السبب، وهذا ما ذهب إليه المدون حكيم ميمون.

وقالت الناشطة منيرة مون إنه من غير المنطقي فعلا أن يوصف هذه الرمز بأنه داعم لحماس؛ لأن جذوره تعود إلى ستينيات القرن الماضي في حين أن حماس لم تكن قد ظهرت إلى الوجود.

La pastèque est le symbole que les artistes palestiniens ont utilisé dès 67 quand Israël a occupé la Cisjordanie, Gaza & Jérusalem-Est puis interdit l’usage du drapeau 🇵🇸

Le Hamas n’existait pas encore (créé en 1987).

Le président d’@elnetwork_eu ne brille pas par sa culture

1/2 https://t.co/VRAPtGDotu — Monira Moon ❤️🇵🇸🔻 (@MoonMonira) March 18, 2024

من جهتها أوضحت الشركة الفرنسية أن هذا القميص، هو جزء من إنتاجات الشركة لربيع وصيف 2024.

وأكدت الشركة أن جميع التصاميم خضعت للموافقة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنها لم تكن على دراية بالأهمية المرتبطة بالألوان التي غالبا ما ترمز إلى العلم الفلسطيني.