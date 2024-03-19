نائب بالبرلمان الأوروبي: دول الاتحاد تساند نظاما استعماريا عنصريا مارقا (فيديو)

اتهم عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ميغيل أوربان كرسيبو، دول الاتحاد بالتواطؤ في جرائم قتل المدنيين التي تقع في قطاع غزة وعدم التدخل الفوري لوقف المجازر وإدخال المساعدات.

وقال أوربان كرسيبو الذي يعد من أهم العناصر النشطة في اليسار الأوروبي، إن دول الاتحاد تساند “نظاما استعماريا عنصريا مارقا، وتجمعهما علاقة شراكة فيما يقع من انتهاكات ضد المدنيين في قطاع غزة ورفح”.

وأضاف أن إسرائيل دولة احتلال تقوم بدور استراتيجي وتدافع عن مصالح دول الاتحاد في المنطقة.

وأكد أوربان كرسيبو أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه وقف إطلاق النار في غزة لو أراد لكنه لم يفعل، مضيفا أنه لو تم الإعلان عن “وقف التعامل التجاري والعسكري الأوروبي مع إسرائيل لتوقفت الحرب في غزة من غد”.

وقال “لو طالبت دولتان أوروبيتان بوقف التنسيق السياسي مع إسرائيل لأجبرت هذه الأخيرة على وقف الحرب”.

وخلص المسؤول الأوروبي إلى القول بأن إسرائيل لا يمكنها أن تعتمد على نفسها في تدبير احتياجاتها السياسية والعسكرية والتجارية بدون العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال “ما يجري في غزة لا يحتاج إلى خطب رنانة وإنما إلى أفعال صريحة وواضحة”.