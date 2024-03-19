“نفرمها زي الملوخية”.. فلسطينيون يلجأون إلى أكل النباتات البرية بسبب المجاعة (فيديو)

على وقع الحصار الخانق والنقص الحاد في المواد الغذائية، لجأ فلسطينيون شمالي قطاع غزة، إلى أكل النباتات البرية كي يسدوا رمقهم ويطعموا صغارهم.

فوق أنقاض منزلها المدمر، جلست امرأة تعد بعضا من تلك النباتات وتقوم بـ”فرمها” مثل (الملوخية) تمهيدا لسلقها لاحقا وتقديمها لأطفالها.

وقالت المرأة للجزيرة مباشر “هاي النباتات جمعتها من جنب الدار وبنغسلها وبعدين بنفرمها زي الملوخية وبعدين نطبخها ونحط عليها البهارات وبناكل، إيش بدنا نعمل؟ الجوع بيعمل أكتر من هيك”.

وتقيّد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربًا مدمّرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.