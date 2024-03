هآرتس: هكذا استخدمت إسرائيل حسابات مزيفة لترويج روايتها ضد الأونروا وحماس

كشف صحيفة هآرتس عن استخدام مئات الحسابات الإلكترونية المزيفة لترويج رواية إسرائيل ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وحركة حماس، لتعزيز “المصالح الإسرائيلية” بين شبّان الغرب باللغة الإنجليزية.

وقالت الصحيفة، وفقا لتقرير أعدته مؤسسة فيك ريبورتر الإسرائيلية الخاصة “للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة، اكتشف باحثون في وسائل التواصل الاجتماعي عملية نفوذ إسرائيلية تنشط عبر عدد من المنصات، تستخدم مئات الحسابات المزيفة لتعزيز ما يسمى المصالح الإسرائيلية عبر الإنترنت بين الجماهير الغربية الشابة، باللغة الإنجليزية”.

وأضافت “الحملة التي اكتشفتها هيئة رقابية إسرائيلية على الإنترنت (فيك ريبورتر)، لا تدفع إلى نشر معلومات مضللة، بل تركز على تضخيم الادعاءات والتقارير فيما يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، وتشمل أهدافها المشرعين الأمريكيين”.

وبحسب الصحيفة “اكتشف الباحثون في مؤسسة فيك ريبورتر، وجود 3 مواقع إخبارية يبدو أنها أنشئت لهذه العملية خاصة”.

وقالت “نشرت هذه المواقع تقارير منسوخة من منافذ إخبارية حقيقية أخرى، من بينها سي إن إن الأمريكية والغارديان البريطانية، مثل تقرير للأمم المتحدة عن العنف الجنسي الذي ارتكبته حماس في 7 أكتوبر الماضي”.

وأضافت “روّجت مئات الحسابات المزورة بشكل مكثف لتقارير من مواقع الحملة، بالإضافة إلى نشر لقطات شاشة (سكرين شوت) من مواقع حقيقية، مثل تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تورّط موظفي الأونروا في الهجوم”.

'social media researchers have discovered an Israeli influence operation active across a number of platforms using hundreds of fake accounts to advance what was termed "Israeli interests" online among young Western audiences, in English.'https://t.co/KvrLndVi5Q

— GenXDutchess 🇵🇸 (@GenXDutchess) March 19, 2024