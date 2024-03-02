الاتحاد السعودي يكشف هوية ملف استضافة مونديال 2034 (فيديو)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجمعة، إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، والتي تحمل شعار (معًا ننمو)، كما تم الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي الخاص بملف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي.

ويأتي هذا الإطلاق بعد إعلان السعودية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نيتها الترشح لاستضافة البطولة، وإرسال خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة أن شعار ملف الترشح يمثل “مسيرة التحول والنمو الكبيرين التي تعيشها السعودية باعتبارها واحدة من أسرع قصص النمو، وأكثرها تطورًا في عالم كرة القدم”.

وأضاف أن ملف ترشح السعودية يشمل 3 ركائز رئيسة، هي “معًا لتنمية القدرات البشرية.. معًا لتنمية كرة القدم.. معًا لتنمية جسور التواصل”.

🙌 معًا لتنمية القدرات البشرية

⚽ معًا لتنمية كرة القدم

🌍 معًا لتنمية جسور التواصل يجسّد شعار #معًا_ننمو مسيرة التحول والنمو الكبير لدى الكرة السعودية، والأثر الإيجابي الشامل على المجتمع الكروي الدولي لمعرفة المزيد: https://t.co/f9jcqwgPYv #ترشح_السعودية2034 pic.twitter.com/QDwt1l4GYu — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 1, 2024

ويروي فيديو ملف الترشح الذي تم تصويره في مناطق مختلفة من السعودية، بمشاركة نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، “الشغف الكبير” لدى الشعب السعودي تجاه كرة القدم، كما يستعرض التراث الثقافي والإرث الحضاري والمشاهد الطبيعية لدى المملكة، بحسب الموقع الرسمي.

جاء الوقت لنشارك طموحنا مع العالم.. #ترشح_السعودية2034 🌎 الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، والذي يحمل شعار #معًا_ننمو 🇸🇦 للمزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني لملف الترشح ⬅ https://t.co/BZOBLXsNQi pic.twitter.com/64AvvsiBed — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 1, 2024

وحظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نية الترشح، على تأييد أكثر من 70 اتحادا من مُختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم السعودية لاستضافة البطولة، ومنها قطر التي استضافت كأس العالم 2022 كأول دولة عربية وشرق أوسطية تحظى بتنظيم المونديال.

وتقام النسخة المقبلة 2026 من البطولة في أميركا والمكسيك وكندا، في حين أعلن الفيفا، إقامة نسخة 2030 في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال.