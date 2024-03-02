اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر في الدوحة.. هذه أبرز مخرجاته

عقدت اليوم السبت في الدوحة الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر ومصر.

وترأس الجانب القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية.

عقدنا اليوم اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية المصرية في الدوحة، وأكدنا على استمرار العمل المشترك في القضايا الإقليمية، لا سيما في ظل استمرار الحرب على قطاع غزّة، وسبل تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات قادة البلدين وتحقيق مصالح الشعبين. pic.twitter.com/qGySrjQdLk — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) March 2, 2024

وجرى خلال الدورة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والدبلوماسية والشؤون الاجتماعية والتعليم والشباب والرياضة، وأكد الجانبان حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الجارية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين المحاصرين في القطاع، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.