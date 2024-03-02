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اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر في الدوحة.. هذه أبرز مخرجاته

يأتي الاجتماع في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية (الخارجية القطرية)
2/3/2024-|آخر تحديث: 2/3/202403:57 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

عقدت اليوم السبت في الدوحة الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر ومصر.

وترأس الجانب القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية.

وجرى خلال الدورة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والدبلوماسية والشؤون الاجتماعية والتعليم والشباب والرياضة، وأكد الجانبان حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الجارية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين المحاصرين في القطاع، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية