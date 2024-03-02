ساندرز يقترح إجراء ضد إسرائيل إذا لم توقف “المذبحة”

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز “ما نراه ويراه العالم أجمع من أحداث في غزة يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة”.

وأضاف ساندرز في لقاء مع قناة “إم إن بي سي” أن آلاف الأطفال يتهددهم الموت جوعا كل لحظة في القطاع، في حين يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إحكام الحصار ومنع وصول المساعدات الغذائية إلى المحتاجين.

وتابع “قرار الرئيس جو بايدن بإنزال المساعدات جوا في غزة أمر جيدا وخطوة أولى فقط، ونحن بحاجة إلى المزيد من الخطوات”.

وقال “لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح لنتنياهو بتجويع مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين” .

ورأى السيناتور الديمقراطي أن الإدارة الأمريكية تحتاج إلى مقاربة جديدة في التعامل مع إسرائيل ما دامت قد استفادت على مدى سنوات من الأموال الأمريكية.

وقال ساندرز “صوّتنا مؤخرا بتقديم 14 مليار دولار إلى إسرائيل، ويجب أن تكون رسالتنا إلى نتنياهو أنه لن يحصل على شيكل منها إذا لم يوقف المذبحة بحق الفلسطينيين ويفتح المعابر”.

واستغرب السيناتور الأمريكي من موقف إدارة الرئيس بايدن التي ترسل الأسلحة إلى إسرائيل ثم تقوم بعد ذلك بإسقاط المساعدات.

وخلص المسؤول الأمريكي إلى أن إلقاء المساعدات الغذائية والإنسانية مهم لإنقاذ الأطفال الأبرياء، لكن الأهم هو فتح الحدود لأن غزة تحتاج إلى مئات الشاحنات يوميا.