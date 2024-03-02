معركة خان يونس.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين والاحتلال يعترف بصعوبة القتال

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب، مساء السبت، إن 3 جنود قُتلوا وأصيب 14 بينهم 5 بحالة خطرة، من كتيبة 450 التابعة للجيش، جرّاء انفجار عبوات ناسفة في أحد المباني بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، تعقيبًا على مقتل الجنود الثلاثة، إن الجيش سيحقق في التفجيرات، ووصف القتال في خان يونس بأنه “صعب”.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 585 قتيلًا.

وفي الوقت ذاته، تواصلت مظاهرات لأهالي الأسرى الإسرائيليين وجماعات مناهضة للحكومة، تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالوصول إلى هدنة في غزة وصفقة لتبادل الأسرى.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 30 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 70 ألف مصاب، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.