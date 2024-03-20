تدمير المخبز الرئيسي في مخيم البريج جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)

تسببت الغارات الإسرائيلية على مخيم البريج، اليوم الأربعاء، في توقف المخبز الرئيسي الذي كان يعمل حاليا في مخيم البريج، إذ تضرر وتوقف عن العمل وسط الضائقة المعيشية.

وبيَّن مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر آثار الدمار الكبير في مخبز بلدي هو المخبز الرئيسي حاليا في مخيم البريج، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي للمنطقة.

وقال أحد العاملين إن المخبز تعرّض لأضرار كبيرة لا يمكن معها استئناف العمل فيه، وأشار إلى الدمار الذي أصاب المعدات الموجودة به وحتى المواد التي كان يجري إعدادها لتحضير الخبز.

وأشار إلى أن المخبز تضرر جراء غارة إسرائيلية على منزل مجاور له، مما أدى إلى تدميره وتضرر المعدات والمواد التي كانت موجود بداخله والتي تُستخدم في صناعة الخبز.

وأظهر مقطع الفيديو كميات كبيرة من العجين الذي أُعد لعمل الخبز وقد اخترقه الرصاص داخل إناء التخمير الضخم، في حين تعرضت جوالات الطحين ومواد الخبز الأخرى للخراب بسبب القصف.

قصف مكثف على غزة

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، غالبيتهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنازل في أنحاء غزة.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، جرى انتشال شهداء من منزل استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي، في حين شهدت مناطق شرق دير البلح وسط القطاع إطلاق نار كثيف من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي.