3 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنين (فيديو)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية قامت بقصف جوي استهدف سيارة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن 3 شهداء وإصابة رابع بجراح.

وذكر أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تغريدة على موقع إكس، الأربعاء أنه “في إطار نشاط مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام، أغارت طائرة لسلاح الجو على سيارة استقلها عنصران بارزان تابعان للجهاد الإسلامي في منطقة جنين”.

وأضاف أدرعي أن الغارة استهدفت أحمد بركات، الذي قال إنه “ارتكب عملية إطلاق النار في حيرميش في مايو 2023″، كما استهدفت محمد حواشين، “قائد خلية للجهاد الإسلامي في جنين”، وفق ما قال أدرعي، وعنصرين آخرين غيرهما.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال سيارة في جنين بعد استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحامات في مدن عدة بالضفة

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر الثلاثاء مدنًا وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددًا من الفلسطينيين.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات في مدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وبيت لحم (جنوب)، وبلدات في محافظات جنين وقلقيلية وطولكرم ومخيم بلاطة قرب نابلس (شمال).

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة بيت لحم، وشن عمليات دهم لعدد من المنازل، واعتقل الصحفية الفلسطينية رولا حسنين من منزلها.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن أكثر من 31 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 71 ألف جريح، ودمار هائل في منازل القطاع وبنيته الأساسية.