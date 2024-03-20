حين يكون الدعم كرويا.. بطولة “طوفان الأقصى” في لبنان (فيديو)

تقام سنويا في محافظة عكار شمالي لبنان دورة رمضانية لكرة القدم تنظمها الجماعة الإسلامية، لكنها هذا العام حظيت باهتمام ومشاركة كبيرة.

المشاركة من جانب الشباب اللبناني جاءت بعدما حملت الدورة شعار “طوفان الأقصى” كرسالة دعم من جانبهم للشعب الفلسطيني ولأهل غزة الذي يتعرضون لإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

عدنان سعد، أحد المنظمين للبطولة، قال للجزيرة مباشر إنهم أرادوا توجيه رسالة دعم لأهل غزة من خلال تنظيم هذه البطولة تحت هذا الاسم، وترسيخ مفهوم القضية الفلسطينية في نفوس الشباب اللبناني.

أما جمال فيتروني، المسؤول في القسم الرياضي بالجماعة الإسلامية، فأوضح أنهم رغبوا في توجيه رسالة إلى العالم أنهم مع فلسطين وأن غزة حاضرة من خلال نشر الثقافة والوعي وتسليط الضوء عما يجري في غزة.

بدوره، أشار عبد المنعم عثمان رئيس بلدية المحمرة (العمدة) إلى أنهم يعملون من خلال هذه النشاط على تشجيع الأعمال الرياضية التي تقوم على الشباب، وكذلك عدم نسيان ما يحدث لأهل غزة وفلسطين.

من جانبه، أوضح المدرب محمد سامي أن هذه الدورة شهدت إقبالا كثيفا من الشباب على المشاركة، إذ كانت تضم سابقا 8 فرق فقط لكنها ضمت هذا العام 16 فريقا من بينها فريقان للاجئين الفلسطينيين.

ولفت خالد طالب، أحد اللاعبين المشاركين في الدورة، إلى أنهم يلعبون وهم غير سعداء جراء ما يحدث في غزة، لكنهم شاركوا من أجل إيصال رسالة دعم للشعب الفلسطيني.

وعبّر أحد المشجعين الحاضرين عن حزنه لما يحدث في غزة، موجها شكره للمنظمين بعد اختيارهم “طوفان الأقصى” شعارا للدورة.