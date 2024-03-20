أعلنت دولة قطر، اليوم الأربعاء، عن قيامها بالتعاون مع تركيا بلم شمل جرحى من قطاع غزة مع أقاربهم في الدوحة.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن عددا من الجرحى كانوا يتلقون العلاج في تركيا، في حين كان يتلقى أقاربهم العلاج في قطر.

وأشارت الوزارة إلى أن لم شمل هؤلاء الجرحى سيتيح لهم استكمال العلاج معا في الدوحة، ضمن مبادرة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لعلاج 1500 فلسطيني من قطاع غزة في الدوحة.

قطر تعلن لم شمل جرحى فلسطينيين في الدوحة بالتعاون مع تركيا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/sUVG3PnapN — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 20, 2024

وكان في استقبال الجرحى في الدوحة، مصطفى كوكصو، سفير تركيا لدى قطر، وحمد يوسف أحمد راشد المالكي، مدير مكتب وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد التحويلات من القطاع للعلاج في الخارج عبر معبر رفح بلغ 2613 منهم 1698 مصابا و915 مريضا، وبلغ عدد المرافقين 1785 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

كما أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31923 شهيدا و74096 مصابا منذ السابع من أكتوبر /تشرين الأول الماضي.