كندا تحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بعد تصويت البرلمان

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، مساء أمس الثلاثاء، أن بلادها ستحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تأتي بعد أن صوّت البرلمان الكندي لصالح اقتراح بوقف مبيعات الأسلحة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي أن كندا أوقفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في الوقت الذي لم ترسل فيه أوتاوا إلى إسرائيل منذ شنها حربا على غزة سوى شحنات “غير فتاكة” مثل معدات الاتصالات.

تؤكد وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي @melaniejoly أنها لم توافق على أي صادرات عسكرية ("فتاكة" أو غير ذلك) إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 يناير. ومع ذلك، فإنها لا تذكر ما إذا كانت ستصوت لصالح مقترح حزب NDP لـ "تعليق كل التجارة في السلع العسكرية والتكنولوجيا مع الآحتلال الإسرائيلي." pic.twitter.com/pkbT8irjYQ — كندا بالعربي 🇨🇦 (@Canadainf) March 18, 2024

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن تل أبيب تشهد انهيارا في علاقاتها الخارجية بسبب وجود “حكومة شريرة ومهملة تديرها بشكل رهيب”، على حد وصفه.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية إن بلادها ستحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وتأتي هذه الخطوة بعد أن صوّت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة بعد نقاش طويل يوم الاثنين.

وقالت جولي لصحيفة (تورونتو ستار) المحلية “القرار حقيقي، وكان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، إلا أنه جرى تغيير ذلك إلى الحظر التام”، كما تضمّن الاقتراح بندا يدعو إلى دعم إنشاء دولة فلسطين بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.

החלטתה של קנדה להשעות את אספקת הנשק לישראל שגויה, מזיקה ומסוכנת. ישראל מנהלת מלחמה נגד ארגון טרור קיצוני ואכזר והקנדים פשוט לא מבינים מה קורה פה באמת. זה אינו משנה את העובדה שאנחנו חוזים בהתרסקות של יחסי החוץ של ישראל בגלל ממשלה רעה ורשלנית שמנהלת את זה איום ונורא.

>> — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) March 19, 2024

وكانت كندا قد فرضت، في وقت سابق، تعليقا مؤقتا على تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، وشددت جولي على أنه بعد تصويت الاثنين على حظر الأسلحة، قررت الحكومة الوفاء بتعهدها.

وبهذا الخصوص، قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير، للصحيفة، إن جولي ستقرر كيفية تطبيق الحظر، وأعرب عن قلق بلاده الشديد إزاء المبيعات العسكرية الفتاكة لإسرائيل خلال الحرب على غزة.

وتضمنت مسودة المقترح دعوات إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل، مثل اعترافها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

أبرز مستوردي الأسلحة الكندية

وتُعَد إسرائيل أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، إذ تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021، ويضع هذا إسرائيل في قائمة أكبر 10 متلقين لصادرات الأسلحة الكندية.

وهذا الشهر قدّمت مجموعة من المحامين والكنديين شكوى ضد الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي.

“انهيار العلاقات بسبب حكومة مهملة”

وقال لابيد في منشور إن قرار كندا تعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل هو “قرار خاطئ وضار وخطير. تشن إسرائيل حربا ضد منظمة إرهابية متطرفة وقاسية، والكنديون ببساطة لا يفهمون ما يحدث هنا حقا”، على حد زعمه.

وأضاف “هذا لا يغيّر من حقيقة أننا نشهد انهيار علاقات إسرائيل الخارجية بسبب حكومة شريرة ومهملة تديرها بشكل رهيب”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور عبر منصة إكس “من المؤسف أن تتخذ الحكومة الكندية خطوة تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد إرهابيي حماس”، على حد قوله.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة.