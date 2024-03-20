مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال المتوغلة بمحيط مستشفى الشفاء وحي الرمال (فيديو)

اشتبك مقاومون من الفصائل الفلسطينية مع قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، حيث دارت اشتباكات في محيط مستشفى الشفاء وحي الرمال بمدينة غزة.

وأظهر مقطع فيديو اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة بمحيط مستشفى الشفاء وحي الرمال، حيث تُسمع أصوات إطلاق النار بكثافة.

وسُمع دوي انفجارات مع أصوات إطلاق النار، ووثق مقطع الفيديو إطلاق النار واستهداف بعض المنازل بنيران الأسلحة في وقت تُسمع فيه أصوات الانفجارات في المنطقة.

من ناحية أخرى، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مجاهديها استهدفوا عربة عسكرية إسرائيلية.

وقالت في بيان على تليغرام “بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس”.

اشتباكات ضارية

وكانت كتائب القسام قد قالت، يوم الاثنين، إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية متوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقالت في منشور عبر تلغرام إنها تخوض، منذ فجر الاثنين، اشتباكات ضارية مع قوات العدو (الإسرائيلي) المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وتستهدف عددا من الآليات الصهيونية، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.

ومنذ فجر يوم الاثنين، تواصل قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحام المجمع الطبي، على الرغم من وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله.