نتنياهو: نستعد لاجتياح رفح لكن سنستغرق بعض الوقت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن الاستعدادات جارية لاجتياح رفح في جنوب قطاع غزة، غير أن هذا التحرك “سيستغرق بعض الوقت”، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وذكر نتنياهو في بيان أنه سيوافق قريبًا على خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مناطق القتال بعد أن منح الضوء الأخضر لخطط العمليات العسكرية في رفح.

وكان نتنياهو قال أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح في عملية برية، وأنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بذلك في مكالمتهما الهاتفية.

“خلاف مع الأمريكيين”

وقال نتنياهو “هناك خلاف مع الأمريكيين حول ضرورة دخول رفح، ولا نرى سبيلًا للقضاء على “حماس” عسكريًا دون تدمير هذه الكتائب المتبقية. نحن مصممون على القيام بذلك”، بحسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو “لقد أوضحت للرئيس بايدن في حديثنا، بأوضح الطرق، أننا مصممون على استكمال القضاء على هذه الكتائب الموجودة في رفح، ولا توجد طريقة للقيام بذلك إلا من خلال عملية برية”.

وتابع نتنياهو أنه وبايدن اتفقا على آلية لتبادل الأفكار بشأن المساعدات الإنسانية، وإجلاء المدنيين.

واعترف نتنياهو أيضًا بأن إسرائيل تخوض صراعًا دبلوماسيًا إلى جانب الصراع العسكري، حيث تتزايد الضغوط عليها.