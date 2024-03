“نرى فيهم تاريخنا”.. رئيس وزراء أيرلندا يشرح سبب تعاطف بلاده مع غزة خلال مؤتمر مع بايدن (فيديو)

حظي مقطع فيديو من مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار بانتشار واسع عبر المنصات، أوضح فيه فرادكار سبب تعاطف الأيرلنديين مع أهل غزة، في ظل العدوان الجاري على المدنيين في القطاع.

وقال ليو فرادكار في المؤتمر الذي جمعه ببايدن في واشنطن مؤخرا: “حين أجوب العالم، يسألني الناس عن سبب تعاطف الأيرلنديين مع الفلسطينيين، والإجابة بسيطة، إننا نرى تاريخنا في أعينهم، قصة التهجير القسري والطرد وقصة التشكيك في هويتنا الوطنية وقصة التمييز والجوع”.

وواصل فرادكار حديثه مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار، مستنكرًا العدوان المستمر، ومطالبًا بالسعي لتطبيق حل الدولتين لضمان استمرار السلام.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الزعيم الأيرلندي دعا بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضرورة العمل من أجل “وقف إسقاط القنابل” على الفلسطينيين في قطاع غزة وفتح المجال أمام السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بينما اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار يعد من أكثر المنتقدين صراحة للحرب الإسرائيلية. ونقلت عنه قوله “هناك دعم تاريخي قوي للغاية لإسرائيل في الولايات المتحدة، لأسباب كثيرة مختلفة، لكن هذا لن يصرفني عن قول ما أشعر أنه يجب أن يقال”.

وأشاد رواد المنصات بكلمات رئيس الوزراء الأيرلندي، والتي أظهرت ما تعنيه فلسطين للعديد من الشعوب حول العالم، واعتبرها كثيرون كلمات شجاعة وقوية.

