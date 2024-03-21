“السداسية العربية” تجتمع في القاهرة بشأن غزة.. تعرف إلى أبرز المخرجات

دعا الاجتماع العربي السداسي بالقاهرة، إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

واستضافت القاهرة اجتماعًا لوزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردن أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وأكد المشاركون، وفق البيان، الصادر مساء اليوم الخميس، أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر جميعها بين إسرائيل والقطاع.

وشددوا على أولوية التغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 (خاص بإنفاذ إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع) بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.

ودعا المشاركون، إلى توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وجددوا رفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد المشاركون حتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية، وفق البيان المشترك.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت لاحق الخميس، مع “السداسية العربية”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الأربعاء.

وكان بلينكن قد وصل القاهرة، الخميس، قادمًا من السعودية، ضمن جولته السادسة بالمنطقة منذ حرب غزة، والتي يختتمها الجمعة في إسرائيل.

وتتزامن جولة بلينكن في المنطقة مع انطلاق مفاوضات جديدة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة للمساعدة في التوصل لاتفاق بين “حماس” وإسرائيل يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.