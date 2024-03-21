تبون يعلن موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر

أعلنت الجزائر إجراء انتخابات رئاسية “مسبقة” في السابع من سبتمبر/ أيلول 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، الخميس، صدر إثر اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية، “قرر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر/أيلول 2024”.

وأضافت أنه “سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو/حزيران 2024”.

وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وفاز فيها تبون بحصوله على 58% من الأصوات. وتنتهي ولاية تبون التي تستمر خمس سنوات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولم يعلن عبد المجيد تبون (78 عاما) بعد ما إذا كان سيترشح لولاية ثانية.