تُربيه جارته الستينية.. رضيع فقد أمه وخرج بمعجزة من تحت الأنقاض في غزة (فيديو)

قضى الرضيع الفلسطيني محمد في بطن أمه 9 أشهر وعاش 5 أشهر فقط في حضنها. حيث قرر الاحتلال الإسرائيلي أن يحرمه مبكرًا من عطف أمه وحنانه بعدما استشهدت في غارة استهدفت منزلهم في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

لحظات صعبة عاشها الأب ممدوح كحيل، عندما علم بنبأ استهداف منزله واستشهاد زوجته وأمه، وفي حديثه للجزيرة مباشر، قال “كنت ذاهبًا للبحث عن لقمة العيش في رفح، وأرسل لي أحد الأشخاص رسالة مكتوبًا فيها (أمك وزوجتك استشهدوا)، وتعرضت لصدمة كبيرة وحسيت بلحظة أني فقدت أغلى ما أملك”.

وأضاف “روحت على مستشفى الشفاء وجدت زوجتي وأمي وتفاجأت بعدم وجود طفلي معهم، ذهبت إلى البيت المقصوف فوجدته تحت الأنقاض، وبعد خمس ساعات خرجولي ابني بحمد الله”.

وبجانب آلام فقد زوجته وأمه ومعاناة النزوح، يعاني والد الطفل اليتيم محمد، أيضًا من متطلبات تربية ابنه الرضيع في هذه السن مع صعوبة توفير احتياجاته بسبب الحرب، قائلًا “هذا طفل عمره 9 شهور من وين أجيبله بامبرز وحليب، بدي هذا الولد يعيش بدون حرمان كباقي أطفال العالم”.

وفي ظل معاناة الأب في تربية ابنه، قررت جارته الستينية النازحة في رفح، سميرة حمتو، مساعدته في الاعتناء بالرضيع محمد، وقالت للجزيرة مباشر “جار الزمان على هذا الطفل واستشهدت أمه وجدته، ولم يستطع أحد الاعتناء به، فأخذت هذا الولد حتى أعتني فيه، لأن أبوه مبيقدرش يلبي كل احتياجاته”. وتابعت “أنا مربية أيتام وأعرف معني يتيم، والطفل الذي يفقد أمه لطيم لأنه فقد الحنان بحد ذاته”.

وأشارت مربية الطفل اليتيم محمد، إلى صعوبة الاعتناء به بسبب الحرب، قائلة “أنا عندي 60 سنة ومريضة سرطان، وبحزن أني مش قادرة أعلمه كل شيء، وبدو حليب وبامبرز، وبتمنى من الله أن يحنن عليه وعلينا القلوب القاسية”.

وبحسب بيانات منظمة اليونيسيف، تشير التقديرات إلى وجود نحو 17 ألف طفل يتيم على الأقل، أي ما يوازي 1% من إجمالي عدد النازحين من قطاع غزة.