حكومة غزة: جيش الاحتلال تعمّد قتل 13 مريضا بمستشفى الشفاء

قال مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، إن جيش الاحتلال تعمد قتل 13 مريضا بمستشفى الشفاء، بعد أن منع عنهم الدواء والمحاليل والكهرباء والأكسجين، منذ احتلاله للمستشفى لليوم الرابع على التوالي.

وأضاف المكتب في بيان، اليوم الخميس “بحسب المعلومات الواردة إلينا، فإن 4 مرضى ممن كانوا على أجهزة التنفس الصناعي في غرف العناية المركزة فارقوا الحياة” دون تحديد إذا كانوا من ضمن الـ 13 أو غيرهم.

وتابع البيان “يوجد داخل مجمع الشفاء الطبي جرحى ومرضى تعفنت جروحهم بسبب انعدام وجود الغيارات والأطباء والممرضين، كما منع جيش الاحتلال الوصول إلى الصيدلية ومخازن الأدوية للحصول على العلاجات ومستلزمات الغيار وغيرها، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي ولبروتوكولات حقوق الإنسان المختلفة”.

وأوضح البيان أن جيش الاحتلال “يمارس جريمة الإبادة الجماعية بشكل مُنظم ومقصود وبنية مبيتة، ويرتكب جرائم ضد الإنسانية بشكل فظيع وواضح، من خلال استخدامه لسلاح تجويع المرضى والجرحى، وممارسة الإهمال الطبي المتعمّد بحقهم وبحق باقي الطواقم الطبية والتمريضية والنازحين داخل المجمع”.

ولليوم الرابع، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى، ويقصف المنازل المحيطة به، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد حصاره لأسبوع، جرى خلاله تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية ومولد الكهرباء.