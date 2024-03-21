رسالة تحذيرية: “حرب غزة” تشق صفوف الديمقراطيين وتعصف بمستقبل بايدن الرئاسي

حذر مؤيدون لحملة الرئيس الأمريكي جو بايدن وداعمون ماليون لها، من أن “دعمه غير المشروط” للحرب الإسرائيلية على غزة، يزيد من احتمالات خسارته الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأفاد تقرير لموقع ميدل إيست أي، بأن مجموعة تضم أكثر من 100 مانح للحزب الديمقراطي، بعثوا برسالة إلى الرئيس بايدن هذا الأسبوع، أجملت مخاوفهم من تبعات سياسته لإدارة ملف حرب غزة، على مستقبله في البيت الأبيض وإمكانية بقاءه لفترة رئاسية جديدة..

وارتكز موقفهم على أن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة فشلت في تحقيق أهدفها المعلنة، المتمثلة في القضاء على حركة حماس وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين، إضافة إلى قتل أكثر من 31 ألف فلسطيني.

تآكل شعبية بايدن

وجاء في الرسالة: “نحن المانحون والناشطون، خصصنا الكثير من الوقت والمال للمساعدة لزيادة إقبال الناخبين المحتملين لنأييد بايدن، خاصة بين الناخبين الشباب والملونين، ولكن هؤلاء الناخبين يتسائلون الآن، عما إذا كان الحزب الديمقراطي يشاركهم قيمهم؟”

ما دفع أصحاب الرسالة، للإعراب عن تخوفهم من خطر تعرض بايدن للهزيمة في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في حال عزوف الناخبين -الراغبين في إنهاء الحرب- عن المشاركة في الانتخابات بالبقاء في منازلهم أو التصويت لصالح مرشح الطرف الآخر، لتعارض سياسة بايدن مع رغباتهم.

الرسالة، التي نشرتها كذلك صحيفة نيويورك تايمز، تضمنت كذلك تحذير الموقعين عليها مما وصفوه بالتبعات “الكارثية على الولايات المتحدة” إذا ما تم انتخاب دونالد ترمب في نوفمبر المقبل، مشددين على أن “حرب غزة وخيبة الأمل لدى جزء مهم من الائتلاف الديمقراطي، تزيد من فرص حدوث ذلك”.

كما انتقدت الرسالة دعم بايدن “غير المشروط لحرب غزة”، ودعوته لتقديم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، فضلا عن تجاوزه سلطة الكونغرس لتسريع وصول الأسلحة إلى إسرائيل.

واستطردت الرسالة: “إدارة بايدن وفرت لإسرائيل الأسلحة وقنابل تزن نحو ألف كيلوغرام، لقتل عشرات آلاف النساء والأطفال وتسوية أحياء مدنية بأكملها بالأرض”.

ووفقا لاستطلاع أجرته منظمة “بيانات من أجل التقدم”، يؤيد ثلثا الناخبين الأمريكيين وقفا دائمًا لإطلاق النار في غزة، بينما يعتقد 35%، من الناخبين أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وفقًا لاستطلاع أخر أجرته مؤسسة “يوجوف”.

حتمية تغيير السياسة

وطالب الموقعون على الرسالة إدارة بايدن بضرورة تغيير سياستها الحالية على الفور وقبل فوات الأوان، وشددوا على ضرورة مراقبة شروط أي مساعدات عسكرية أو مالية أو دبلوماسية أخرى، والدعوة إلى وقف جميع عمليات القصف والتدمير العشوائية.

ومع ذلك، يرى موقع ميدل إيست أي، أنه من غير الواضح ما إذا كانت الرسالة الموجهة إلى بايدن ستثنيه عن مسار سياسته الحالية بشأن غزة.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن من بين الموقعين على الرسالة العديد من الشخصيات البارزة التي قدمت تبرعات بمبالغ كبيرة، تتجاوز ملايين الدولارات، لحملات بايدن الرئاسية في عامي 2020 و2024، مما يثير الشكوك حول قدرة حملة الرئيس بايدن، على تحقيق هدفها المعلن، بجمع وإنفاق أكثر من ملياري دولار، من أجل دعم فوزه بفترة رئاسية جديدة، في ظل التراجع الملحوظ في شعبيته جراء حرب غزة.