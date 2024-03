والده مهاجر سوري.. احتفاء بتعيين مصطفى سليمان رئيسًا لمشاريع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت

احتفى رواد المنصات العربية والمهتمون بالذكاء الاصطناعي، بانضمام المبرمج ذو الأصل السوري، مصطفى سليمان، إلى شركة مايكروسوفت، ليقود مشاريع الشركة المختصة بالذكاء الاصطناعي، بعد بزوغ اسمه خلال السنوات الأخيرة ضمن أبرز رواد هذا المجال عالميًّا.

وقال سليمان في منشور عبر حسابه على إكس، إنه سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروسوفت إيه آي”، ليقود منتجات وأبحاث الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى المستهلكين.

وعبر سليمان عن امتنانه لفترته في شركة “إنفليكشن آي أي”، التي كان رئيسها التنفيذي، وهي من أبرز الشركات الناشئة المهتمة بالذكاء الاصطناعي في العالم، مؤكدا أنها ستواصل العمل تحت إدارة رئيس تنفيذي جديد.

I’m excited to announce that today I’m joining @Microsoft as CEO of Microsoft AI. I’ll be leading all consumer AI products and research, including Copilot, Bing and Edge. My friend and longtime collaborator Karén Simonyan will be Chief Scientist, and several of our amazing… — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) March 19, 2024

واحتفى الرئيس التنفيذي للشركة، ساتيا نادالا، باستقدام مصطفى، ورحب به عبر إكس، معبرا عن سعادته بقيادة هذا المبرمج مشروعات الشركة الموجهة إلى الجمهور.

Welcome to Microsoft, @mustafasuleyman. Thrilled to have you lead Microsoft AI as we build consumer AI, like Copilot, that is loved by and benefits people around the world. https://t.co/gTbL5lZDBM — Satya Nadella (@satyanadella) March 19, 2024

كما أشاد كثيرون بقرار مايكروسوفت بتعيين مصطفى سليمان، باعتباره أحد العقول اللامعة، وسيكون له تأثير كبير في مسار تطوير الشركة.

وقد أبرز كثيرون أهمية ما تفعله مايكروسوفت باستقطاب المواهب العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، لتواصل تفردها فيه وتتقدم على المنافسين وأبرزهم غوغل.

.@Microsoft is collecting the best minds in AI the same way I used to catch rare Pokémon on my gameboy playing leaf green. https://t.co/OZ75q4J8P8 — Aditya Goyal (@adigoyal10) March 19, 2024

وكان مصطفى -وهو ابن مهاجر سوري قدم إلى بريطانيا في سبعينيات القرن الماضي- قد أسس في وقت سابق، شركة “ديب مايند”، التي كانت متخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستحوذت عليها غوغل عام 2014، وعمل بعد ذلك مع غوغل، وجريلوك بارتنزرز. وله مؤلفات تحظى بشهرة واسعة.