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والده مهاجر سوري.. احتفاء بتعيين مصطفى سليمان رئيسًا لمشاريع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت

السوري مصطفى سليمان يقود فريق الذكاء الاصطناعي بشركة مايكروسوفت العالمية (منصات التواصل)
21/3/2024

احتفى رواد المنصات العربية والمهتمون بالذكاء الاصطناعي، بانضمام المبرمج ذو الأصل السوري، مصطفى سليمان، إلى شركة مايكروسوفت، ليقود مشاريع الشركة المختصة بالذكاء الاصطناعي، بعد بزوغ اسمه خلال السنوات الأخيرة ضمن أبرز رواد هذا المجال عالميًّا.

 

وقال سليمان في منشور عبر حسابه على إكس، إنه سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروسوفت إيه آي”، ليقود منتجات وأبحاث الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى المستهلكين.

وعبر سليمان عن امتنانه لفترته في شركة “إنفليكشن آي أي”، التي كان رئيسها التنفيذي، وهي من أبرز الشركات الناشئة المهتمة بالذكاء الاصطناعي في العالم، مؤكدا أنها ستواصل العمل تحت إدارة رئيس تنفيذي جديد.

واحتفى الرئيس التنفيذي للشركة، ساتيا نادالا، باستقدام مصطفى، ورحب به عبر إكس، معبرا عن سعادته بقيادة هذا المبرمج مشروعات الشركة الموجهة إلى الجمهور.

كما أشاد كثيرون بقرار مايكروسوفت بتعيين مصطفى سليمان، باعتباره أحد العقول اللامعة، وسيكون له تأثير كبير في مسار تطوير الشركة.

وقد أبرز كثيرون أهمية ما تفعله مايكروسوفت باستقطاب المواهب العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، لتواصل تفردها فيه وتتقدم على المنافسين وأبرزهم غوغل.

وكان مصطفى -وهو ابن مهاجر سوري قدم إلى بريطانيا في سبعينيات القرن الماضي- قد أسس في وقت سابق، شركة “ديب مايند”، التي كانت متخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستحوذت عليها غوغل عام 2014، وعمل بعد ذلك مع غوغل، وجريلوك بارتنزرز. وله مؤلفات تحظى بشهرة واسعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي