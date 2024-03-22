مئات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو لمطالبته بتحرير الأسرى (فيديو)

تظاهر مئات الإسرائيليين أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمدينة قيسارية جنوبي حيفا، مساء الخميس، للضغط عليه من أجل إبرام صفقة فورية لإعادة الأسرى من غزة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على مشتبه به بعد أن خالف التعليمات ودعا المتظاهرين إلى قطع الطريق السريع.

ويطالب أقارب الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بإبرام صفقة تبادل جديدة مع حركة حماس ودعوا الحكومة إلى التصرف بسرعة، وانتشرت مظاهرات عدّة خلال الأسبوع الجاري في أنحاء تل أبيب وسدت الطرق المرورية الرئيسية في المدينة الساحلية.