بعد رفع أسعار المحروقات في مصر.. زيادة متوقعة لأسعار السلع والخدمات

ألقت الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات في مصر بظلالها على أسعار السلع والخدمات التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأيام القادمة.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أصدرت بيانا صحفيا عبر صفحتها على فيسبوك، جاء فيه أنه “في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، الذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية”، الأمر الذي تسبب في “اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة”.

ومن ثم، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يوم الخميس 21 مارس/آذار، تحريك أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد، ورفع سعر السولار إلى 10 جنيهات للتر، وزيادة سعر أسطوانة غاز البوتاجاز إلى 100 جنيه، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

ارتفاع تكلفة النقل

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن زيادة متوقعة بنسبة تصل إلى 15% في تعريفة وسائل النقل العام والمواصلات على إثر الزيادة في أسعار الوقود.

وقال رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية (متى بشاي) في تصريحات متلفزة أمس الجمعة إن المواد التي تُنقل سواء كانت مستلزمات إنتاج أو منتجات غذائية أو خامات “يجب أن ترتفع بنسبة تزيد على 10%”، وذلك نتيجة رفع أسعار المحروقات.

كما أشار المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية (خالد صبري) إلى أن المخبوزات ستشهد تحركا خلال الفترة القريبة المقبلة إثر تحريك أسعار المواد البترولية.

وأوضح صبري في تصريحات لصحف محلية أن أسعار الخبز من “الفينو والعيش والسياحي والمخبوزات سترتفع بنسب تصل إلى 20%”.

غضب على مواقع التواصل

وشغلت أسعار السلع والمنتجات المرتقب ارتفاعها اهتمام الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأخيرة، تعقيبا على قرار ارتفاع المحروقات.

وكتب رجل الأعمال ياسر حسن عبر صفحته بفيسبوك “لا أدري منطق تصريحات رئيس الوزراء ومتحدثه الرسمي المثيرة للجدل عن ضرورة خفض الأسعار. الحكومة نفسها تطالب التجار بخفض أسعار السلع والخدمات بينما ترفع هي نفسها أسعار كل سلعها وخدماتها”.

واستنكر المدون أحمد الشراكي حديث الحكومة مرارا وتكرارا عن إعلان مرتقب لانخفاض الأسعار، وقال إن رفع أسعار البنزين والسولار والغاز يتنافي مع التصريحات التي جرى ترديدها قبل القرار بساعات.

وكتبت أخرى على منصة إكس “لقوا (وجدوا) الدولار نزل وممكن الأسعار تنزل فرفعوا سعر السولار والبنزين عشان كل حاجة تولع، ليس لنا إلا الله”.