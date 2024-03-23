سعر الذهب اليوم السبت 23 مارس في مصر

انخفض سعر الذهب في مصر خلال التداولات أمس الجمعة، مقارنة بأسعاره الخميس، وَفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية المصرية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

انخفض سعر بيع الذهب عيار 21 بنحو 110 جنيهات مقارنة بسعره الخميس، وبلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 21 في تداولات الجمعة 3040 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

انخفض سعر الذهب عيار 18 بنحو 94 جنيهًا مقارنة بسعره الخميس، إذ بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 18 في تداولات الجمعة 2606 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وانخفض سعر الذهب عيار 24 بنحو 126 جنيهًا مقارنة بسعره الخميس، إذ بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 24 في تداولات الجمعة 3474 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14

انخفض سعر الذهب عيار 14 بنحو 73 جنيهًا مقارنة بسعره الخميس، إذ بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 في تداولات الجمعة 2032.5 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضا بنحو 880 جنيها مقارنة بسعره الخميس، وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في تداولات الجمعة 24320 جنيها.

سعر الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، بعد أن ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق في الجلسة السابقة مع ارتفاع الدولار، لكنها تتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري.

ووفقا لوكالة رويترز، بحلول الساعة 13:05 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2174.20 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2176.20 دولارا للأوقية. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.