ما هو تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان الذي تبنى الهجوم قرب موسكو؟

أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف أمس الجمعة قاعة للحفلات بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وأسفر عن مقتل 133 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، حسب ما قالت هيئة التحقيقات الروسية اليوم السبت.

وأعلنت السلطات الروسية توقيف 11 شخصا، بينهم المهاجمون الأربعة المشتبه فيهم، وهم رعايا دولة أجنبية، في منطقة بريانسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا. كما بث التلفزيون الروسي، اليوم السبت، مشاهد لاستجواب أربعة اشخاص من الموقوفين.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الأربعة المشتبه في قيامهم بالهجوم كانوا يخططون للسفر إلى أوكرانيا، إلا أن السلطات في كييف نفت تماما أي صلة لها بالهجوم.

وقال التنظيم في بيان نشره على تليغرام إن مقاتليه “هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو”، وأضاف أن المقاتلين “انسحبوا إلى قواعدهم بسلام”.

فما هو هذا التنظيم؟ ولماذا هاجم روسيا؟

متى ظهر التنظيم؟

ظهر تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان في شرقي أفغانستان أواخر عام 2014، وسرعان ما ذاع صيته بسبب وحشيته. واستمد اسم خراسان من كلمة قديمة أُطلقت على منطقة شملت أجزاء من إيران وتركمانستان وأفغانستان.

وشهد عدد أعضاء التنظيم، وهو أحد أكثر التنظيمات الإقليمية التابعة للدولة الإسلامية نشاطا، انخفاضا منذ تسجيله أعلى مستوياته في 2018 تقريبا.

وألحقت حركة طالبان والقوات الأمريكية خسائر فادحة بالتنظيم، لكن الولايات المتحدة ترى أنه لا يزال مصدر تهديد.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا للكونغرس، في مارس/آذار، إن تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان يطور بسرعة “قدرته على القيام بعمليات خارجية” في أوروبا وآسيا.

وتوقع أن يتمكن التنظيم من مهاجمة مصالح أمريكية وغربية خارج أفغانستان “خلال أقل من ستة أشهر ودون سابق إنذار”، لكنه قال إن الهجمات داخل الولايات المتحدة أقل احتمالا.

وقالت الولايات المتحدة إن قدرتها على زيادة النشاط المخابراتي ضد “الجماعات المتطرفة في أفغانستان” مثل الدولة الإسلامية-ولاية خراسان تراجعت منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في 2021.

ما الهجمات التي نفذها التنظيم؟

لدى تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان تاريخ من الهجمات، منها هجمات استهدفت مساجد داخل أفغانستان وخارجها.

في وقت سابق من العام الجاري، اعترضت الولايات المتحدة اتصالات تؤكد أن التنظيم نفذ تفجيرين في إيران أسفرا عن مقتل نحو 100 شخص.

في سبتمبر/أيلول 2022، أعلن مسلحو التنظيم مسؤوليتهم عن تفجير انتحاري تسبب في سقوط قتلى قرب مدخل السفارة الروسية في كابول.

كان التنظيم مسؤولا عن هجوم استهدف مطار كابول الدولي في 2021 أدى إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين خلال عملية الإجلاء الأمريكية الفوضوية من أفغانستان.

أعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجير انتحاري أمام بنك في مدينة قندهار الأفغانية يوم الخميس 21 مارس/آذار، حسب ما قالت الشرطة المحلية، أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين.

ووفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر في يناير/كانون الثاني الماضي، أثمرت جهود طالبان في مواجهة الجماعة عن انخفاض عدد الهجمات داخل أفغانستان غير أن التفجيرات لم تتوقف.

لماذا يهاجمون روسيا؟

رغم أن الهجوم الذي نفذه تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان في روسيا أمس الجمعة يمثل تصعيدا كبيرا، فإن خبراء قالوا إن التنظيم عارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السنوات القليلة الماضية.

وقال كولين كلارك، من مركز سوفان وهو مجموعة بحثية مقرها نيويورك “ركز تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان اهتمامه على روسيا على مدى العامين الماضيين، وتضمنت دعايته مرارا انتقادا لبوتين”.

وقال مايكل كوغلمان، من مركز ويلسون ومقره واشنطن، إن تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان “يرى أن روسيا متواطئة في أنشطة تضطهد المسلمين باستمرار”.

وأضاف أن التنظيم يضم أيضا بين أعضائه عددا من المسلحين القادمين من آسيا الوسطى الذين لديهم مظالمهم الخاصة حيال موسكو، على حد وصفه.